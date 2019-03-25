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Кениец получил премию в миллион долларов как лучший учитель мира

Киев • УНН

 • 10701 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Школьный учитель из кенийской деревни, отдававший большую часть зарплаты на помощь бедным ученикам, получил премию в миллион долларов как лучший учитель года в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Кениец получил премию в миллион долларов как лучший учитель мира

Питер Табичи, преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев, стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize.

Табичи каждый месяц отдает до 80% своей зарплаты на учебники и форму самым бедным ученикам, многие из которых потеряли родителей. Его школе в деревне Пвани постоянно не хватает средств.

В школе, по словам Табичи, ощущается сильная нехватка учителей и школьных пособий. Классы здесь - до 70-80 человек. Многие дети каждое утро идут до школы пешком по шесть и больше километров.

"Деньги - это не все", - говорит Питер. Он надеется привить детям любовь к науке.

Табичи навещает семьи, дети из которых редко появляются на занятиях, и убеждает родителей, которые собираются отдать своих несовершеннолетних дочерей замуж, позволить им закончить обучение в школе.

Его ученики получали награды на национальных и международных научных конкурсах, в том числе - приз британского Королевского химического общества.

Премия Global Teacher Prize присуждается фондом Varkey Foundation каждый год. Ее жюри состоит около 150 человек.

Цель премии, по словам ее учредителя, индийского бизнесмена Санни Варки, - повышение престижа учительской профессии.

В этом году победителя выбрали из более чем десяти тысяч соискателей, представлявших 179 стран.

История брата Питера должна вдохновить всех, кто хочет стать учителем, прокомментировал победу Табичи учредитель премии Санни Варки.

Напомним, в Украине в 2019 году начнет работать образовательный Омбудсмен, который будет решать спорные вопрос между учениками, их родителями и учителями.

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