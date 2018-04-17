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Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Репер Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію за альбом “DAMN.”, який вийшов у 2017 році. Він став першим не класичним чи джазовим виконавцем, який отримав Пулітцера, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Як підкреслило журі, в творах Ламара, наповнених “глибоким ліричним змістом”, відображена “складність афроамериканської життя”. Його також похвалили за першокласні концерти і оригінальне змішання стилів — хіп-хопу, джазу, соулу, фанку, поезії і африканських ритмів.

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16 квітня Пулітцерівську премію вручили у Колумбійському університеті (Нью-Йорк, США). На церемонії оголосили 21 переможців. 14 премій вручили за роботи в сфері “Журналістика”. Повний список переможців — на офіційному сайті премії.

Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем “жовтої преси” Джозефом Пулітцером.

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