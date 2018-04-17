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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107910 просмотра

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9 марта, 17:47 • 115613 просмотра

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9 марта, 09:44 • 128874 просмотра

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8 марта, 13:20 • 144852 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

Киев  •  УНН

 • 22211 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом "DAMN.", который вышел в 2017 году. Он стал первым не классическим или джазовым исполнителем, который получил Пулитцера, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Как подчеркнул жюри, в произведениях Ламара, наполненных “глубоким лирическим содержанием”, отражена “сложность афроамериканской жизни”. Его также похвалили за первоклассные концерты и оригинальное смешение стилей — хип-хопа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских ритмов.

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16 апреля Пулитцеровскую премию вручили в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США). На церемонии объявили 21 победителей. 14 премий вручили за работы в сфере “Журналистика”. Полный список победителей — на официальном сайте премии.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основана издателем “желтой прессы” Пулитцер.

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