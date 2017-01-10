Казахстан у 2017 році планує скоротити видобуток урану на 10%

ukru
20:29 • 33342 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 93934 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 123748 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 130139 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 226027 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168103 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188276 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172735 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164914 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350777 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
83 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71242 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 39769 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 52060 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62587 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 36319 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 226027 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350777 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368575 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285009 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358281 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 52060 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71242 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83623 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168034 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170599 перегляди
Актуальне
Казахстан у 2017 році планує скоротити видобуток урану на 10%

Казахстан у 2017 році планує скоротити видобуток урану на 10%

Київ • УНН

 • 6189 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. У “НАК “Казатомпром” сьогодні повідомили про те, що плановий видобуток урану в Республіці Казахстан у 2017 році буде знижено приблизно на 10%. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Скорочення становитиме понад 2000 тонн урану планового виробництва 2017 року. У цілому це дорівнює близько 3% від загального світового видобутку урану.

Ці рішення прийняті, ґрунтуючись на поточному перенасиченні уранового ринку.

Голова правління АТ “НАК Казатомпром” Аскар Жумагалієв зазначив:

“У той час як перспективи ядерної енергетики продовжують рости все так само впевнено, як це було протягом багатьох років, в найближчому майбутньому урановий ринок буде перенасичений”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До розвідки уранових родовищ в Україні треба залучати інвесторів.

Саме тому “НАК “Казатомпром” і його партнери прийняли відповідне рішення.

“Буде краще для наших акціонерів і стейкхолдерів, щоб ці стратегічні казахстанські ресурси на деякий час залишалися в надрах землі, ніж були б використані в поточній ситуації перенасиченого ринку. Уран буде реалізований при більш сприятливій ​​ситуації на ринку в найближчі роки”, — повідомили в компанії.

Однак навіть з урахуванням запланованих скорочень “НАК ”Казатомпром" все одно залишатиметься світовим лідером з видобутку урану і продовжить підтримувати зростання ядерної енергетики по всьому світу.

“ДЦе стратегічне рішення ніяк не вплине на виконання контрактних зобов’язань компанії перед клієнтами”, — додали в компанії.

Нагадаємо, за словами економіста Андрія Новака, якщо Україні дійсно вдасться наростити обсяги видобутку власного урану, і таким чином на 100% забезпечувати свою потребу в цьому ресурсі, то це дасть змогу економити мільярди доларів бюджетних коштів.

Як відомо, загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Розвідка одного уранового родовища коштує близько 100-200 млн грн.

На переконання експертів і нардепів, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.

Разом з тим, робота нашого “Енергоатому” на сьогодні на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) Юрія Бакарджиєва, уран є шляхом до енергонезалежності України від РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,389.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,903.50