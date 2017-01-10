Казахстан у 2017 році планує скоротити видобуток урану на 10%

Скорочення становитиме понад 2000 тонн урану планового виробництва 2017 року. У цілому це дорівнює близько 3% від загального світового видобутку урану.

Ці рішення прийняті, ґрунтуючись на поточному перенасиченні уранового ринку.

Голова правління АТ “НАК Казатомпром” Аскар Жумагалієв зазначив:

“У той час як перспективи ядерної енергетики продовжують рости все так само впевнено, як це було протягом багатьох років, в найближчому майбутньому урановий ринок буде перенасичений”.

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Саме тому “НАК “Казатомпром” і його партнери прийняли відповідне рішення.

“Буде краще для наших акціонерів і стейкхолдерів, щоб ці стратегічні казахстанські ресурси на деякий час залишалися в надрах землі, ніж були б використані в поточній ситуації перенасиченого ринку. Уран буде реалізований при більш сприятливій ​​ситуації на ринку в найближчі роки”, — повідомили в компанії.

Однак навіть з урахуванням запланованих скорочень “НАК ”Казатомпром" все одно залишатиметься світовим лідером з видобутку урану і продовжить підтримувати зростання ядерної енергетики по всьому світу.

“ДЦе стратегічне рішення ніяк не вплине на виконання контрактних зобов’язань компанії перед клієнтами”, — додали в компанії.

Нагадаємо, за словами економіста Андрія Новака, якщо Україні дійсно вдасться наростити обсяги видобутку власного урану, і таким чином на 100% забезпечувати свою потребу в цьому ресурсі, то це дасть змогу економити мільярди доларів бюджетних коштів.

Як відомо, загалом в Україні є 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Розвідка одного уранового родовища коштує близько 100-200 млн грн.

На переконання експертів і нардепів, фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава.

Разом з тим, робота нашого “Енергоатому” на сьогодні на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) Юрія Бакарджиєва, уран є шляхом до енергонезалежності України від РФ.