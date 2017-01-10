Казахстан в 2017 году планирует сократить добычу урана на 10%

Сокращение составит более 2000 тонн урана планового производства 2017 года. В целом это составляет около 3% от общей мировой добычи урана.

Эти решения приняты, основываясь на текущем перенасыщении уранового рынка.

Председатель правления АО "НАК Казатомпром" Аскар Жумагалиев отметил:

"В то время как перспективы ядерной энергетики продолжают расти все так же уверенно, как это было на протяжении многих лет, в ближайшем будущем урановый рынок будет перенасыщен".

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Именно поэтому "НАК "Казатомпром" и его партнеры приняли соответствующее решение.

"Будет лучше для наших акционеров и стейкхолдеров, чтобы эти стратегические казахстанские ресурсы на некоторое время оставались в недрах земли, чем были бы использованы в текущей ситуации перенасыщенного рынка. Уран будет реализован при более благоприятной ситуации на рынке в ближайшие годы", - сообщили в компании.

Однако даже с учетом запланированных сокращений "НАК "Казатомпром" все равно будет мировым лидером по добыче урана и продолжит поддерживать рост ядерной энергетики по всему миру.

"Это стратегическое решение никак не повлияет на выполнение контрактных обязательств компании перед клиентами", - добавили в компании.

Напомним, по словам экономиста Андрея Новака, если Украине действительно удастся нарастить объемы добычи собственного урана, и таким образом на 100% обеспечивать свою потребность в этом ресурсе, то это позволит экономить миллиарды долларов бюджетных средств.

Как известно, всего в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Разведка одного уранового месторождения стоит около 100-200 млн грн.

По мнению экспертов и нардепов, финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство.

Вместе с тем, работа нашего "Энергоатома" на сегодня на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ.

Также напомним, по словам генерального директора компании "Атомные энергетические системы Украины" (АЕСУ) Юрия Бакарджиева, уран является путем к энергонезависимости Украины от РФ.