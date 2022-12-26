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Казахcтан передав Україні генератори для медзакладів

Казахcтан передав Україні генератори для медзакладів

Київ • УНН

 • 399372 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Казахський бізнес передав 41 генератор вартістю близько 500 тисяч доларів для медичних закладів України. Про це йдеться на Урядовому порталі, передає УНН.

Цитата

“41 генератор вартістю близько півмільйона доларів розподілені між закладами охорони здоровʼя. Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони”, — йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії Україна має бути готовою до будь-яких викликів, а тому продовжується забезпечення медичних закладів генераторами.

Нагадаємо

Уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства культури країни та виділить 559 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для українських державних ЗМІ.

Українські Національні Новини

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