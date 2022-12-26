Казахcтан передав Україні генератори для медзакладів

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“41 генератор вартістю близько півмільйона доларів розподілені між закладами охорони здоровʼя. Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони”, — йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії Україна має бути готовою до будь-яких викликів, а тому продовжується забезпечення медичних закладів генераторами.

Нагадаємо

Уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства культури країни та виділить 559 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для українських державних ЗМІ.