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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Кавун ціною понад 200 доларів: найдорожчий магазин фруктів у Японії

Київ • УНН

 • 40432 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У столиці Японії — Токіо — працює фруктовий салон “Сембікія”. Товари позиціонують не як звичайну їжу, а як витончені подарунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на twnews.co.uk.

Кавун ціною понад 200 доларів: найдорожчий магазин фруктів у Японії

Деталі

З 1834 року, компанією керує одна і та ж сім’я. Раніше “Сембікія” була звичайною фруктовою лавкою, однак тепер магазин користується неабияким успіхом.

Близько 80-90% товарів магазину купують як подарунок, тому що в Японії на офіційні заходи (весілля, візити до лікарні і ділові зустрічі) прийнято дарувати дорогі фрукти.

В “Сембікії” можна купити квадратний кавун, його ціна складає 212 доларів.

Також на полицях можна побачити вишні по 159 доларів, королівську полуницю за 69 доларів за 12 штук, також диню Юбарі, ціна якої сягає 160 доларів. Диня Юбарі вважається одним із найдорожчих фруктів на землі. Колись такий фрукт продали на аукціоні за 23 тисячі доларів.

Сім’я Сембікія запевняє, що саме вона започаткувала традицію дарування дорогих фруктів.

Нагадаємо

Держстат назвав найдорожче і найдешевше м’ясо в Україні. Найдорожчим видом м’яса в Україні залишається яловичина, а найдешевшим — курятина. Так, у вересні один кілограм яловичини коштував 172,04 грн. З початку року яловичина подорожчала на 15%.

Далі у списку — свинина. У вересні один кілограм свинини коштував в середньому 124 грн.

Найдешевше і найпопулярніше м’ясо в Україні — курятина. Зокрема, птиця (тушки курячі) коштують в середньому 71,4 грн за кілограм продукту, філе куряче — 115 грн за кілограм продукту.

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