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Арбуз ценой свыше 200 долларов: самый дорогой магазин фруктов в Японии

Киев • УНН

 • 40432 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В столице Японии — Токио — работает фруктовый салон “Сембикия”. Товары позиционируют не как обычную еду, а как утонченные подарки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на twnews.co.uk.

Арбуз ценой свыше 200 долларов: самый дорогой магазин фруктов в Японии

Детали

С 1834 года компанией управляет одна и та же семья. Раньше “Сембикия” была обычной фруктовой лавкой, однако теперь магазин пользуется большим успехом.

Около 80-90% товаров магазина покупают как подарок, потому что в Японии на официальные мероприятия (свадьбы, визиты в больницы и деловые встречи) принято дарить дорогие фрукты.

В “Сембикии” можно купить квадратный арбуз, его цена составляет 212 долларов.

Также на полках можно увидеть вишни по 159 долларов, королевскую клубнику за 69 долларов за 12 штук, а также дыню Юбари, цена которой достигает 160 долларов. Дыня Юбари считается одним из самых дорогих фруктов на земле. Когда-то такой фрукт продали на аукционе за 23 тысячи долларов.

Семья Сембикия уверяет, что именно она положила начало традиции дарения дорогих фруктов.

Напомним

Госстат назвал самое дорогое и самое дешевое мясо в Украине. Самым дорогим видом мяса в Украине остается говядина, а самым дешевым — курятина. Так, в сентябре один килограмм говядины стоил 172,04 грн. С начала года говядина подорожала на 15%.

Далее в списке — свинина. В сентябре один килограмм свинины стоил в среднем 124 грн.

Самое дешевое и популярное мясо в Украине — курятина. В частности, птица (тушки куриные) стоят в среднем 71,4 грн за килограмм продукта, филе куриное — 115 грн за килограмм продукта.

Украинские Национальные Новости

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