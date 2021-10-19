Держстат назвав найдорожче і найдешевше м'ясо в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Найдорожчим видом м’яса в Україні залишається яловичина, а найдешевшим — курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у вересні один кілограм яловичини коштував 172,04 грн. З початку року яловичина подорожчала на 15%.
Далі у списку — свинина. У вересні один кілограм свинини коштував в середньому 124 грн.
Найдешевше і найпопулярніше м’ясо в Україні — курятина. Зокрема, птиця (тушки курячі) коштують в середньому 71,4 грн за кілограм продукту, філе куряче — 115 грн за кілограм продукту.
До слова
Єдиний в Україні виробник курятини, який пройшов незалежне тестування на відсутність антибіотиків — МХП (Наша Ряба).
В цьому році МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.
У той же час у вересні стало відомо, що МХП продав 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” на найбільшій у світі кріптовалютній біржі Binance. Засоби від аукціону будуть спрямовані на проведення фестивалю My Family Festival.