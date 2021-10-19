Госстат назвал самое дорогое и самое дешевое мясо в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Самым дорогим видом мяса в Украине остается говядина, а самым дешевым — курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в сентябре один килограмм говядины стоил 172,04 грн. С начала года говядина подорожала на 15%.
Далее в списке — свинина. В сентябре один килограмм свинины стоил в среднем 124 грн.
Самое дешевое и популярное мясо в Украине — курятина. В частности, птица (тушки куриные) стоят в среднем 71,4 грн за килограмм продукта, филе куриное — 115 грн за килограмм продукта.
К слову
Единственный в Украине производитель курятины, который прошел независимое тестирование на отсутствие антибиотиков — МХП (Наша Ряба).
В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.
В то же время в сентябре стало известно, что МХП продал 20 цифровых копий логотипа “Наша Ряба” на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival.