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Госстат назвал самое дорогое и самое дешевое мясо в Украине

Киев  •  УНН

 • 22716 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Самым дорогим видом мяса в Украине остается говядина, а самым дешевым — курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в сентябре один килограмм говядины стоил 172,04 грн. С начала года говядина подорожала на 15%.

Далее в списке — свинина. В сентябре один килограмм свинины стоил в среднем 124 грн.

Самое дешевое и популярное мясо в Украине — курятина. В частности, птица (тушки куриные) стоят в среднем 71,4 грн за килограмм продукта, филе куриное — 115 грн за килограмм продукта.

К слову

Единственный в Украине производитель курятины, который прошел независимое тестирование на отсутствие антибиотиков — МХП (Наша Ряба).

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.

В то же время в сентябре стало известно, что МХП продал 20 цифровых копий логотипа “Наша Ряба” на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival.

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