Катував та імітував страту цивільних під час окупації Київщини: повідомлено про підозру військовому рф

Цитата

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу – командиру бойової машини 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи збройних сил рф заочно повідомлено про підозру у порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - ідеться в повідомленні.



Деталі

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Луб’янка Бучанського району Київської області, підозрюваний на одній з вулиць села зупинив трьох місцевих жителів. Направивши на них автоматичну зброю, погрожуючи вбивством, окупант наказав потерпілим пройти до господарського приміщення на території одного з домоволодінь, вказали у прокуратурі. Там він допитував чоловіків про їх приналежності до Збройних Сил України та інших військових і громадських формувань, місцеперебування таких підрозділів, правоохоронних органів, військовослужбовців АТО/ООС, додали у відомстві.

Командир бойової машини, як повідомляється, одягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав йому руки за спиною та завдавав удари прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив завдавати їм удари по різних частинах тіла й проводити їх незаконний допит. Російський військовослужбовець здійснював постріли в напрямку потерпілих, імітуючи їх страту. По черзі він відводив затриманих громадян до підвалу, де змушував роздягнутися та шукав на їх тілах символічні татуювання, вказали у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України в Київській області, оперативний супровід – Департамент захисту національної державності СБУ.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту «россии 24» євгенію поддубному.