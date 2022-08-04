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Пытал и имитировал казнь гражданских во время оккупации Киевской области: сообщено о подозрении военному рф

Пытал и имитировал казнь гражданских во время оккупации Киевской области: сообщено о подозрении военному рф

Киев • УНН

 • 188899 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сообщено о подозрении командиру боевой машины 1 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы вооруженных сил россии, который подозревается в том, что во время оккупации Киевской области пытал и имитировал казнь гражданских жителей. Об этом информирует пресс-служба Киевской обласной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

«При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместителю командира взвода – командиру боевой машины 1 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы вооруженных сил РФ заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов (ч.1 ст.438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Лубянка Бучанского района Киевской области, подозреваемый на одной из улиц села остановил трех местных жителей. Направив на них автоматическое оружие, угрожая убийством, оккупант приказал потерпевшим пройти в помещение на территории одного из домовладений, указали в прокуратуре. Там он допрашивал мужчин об их принадлежности к Вооруженным Силам Украины и другим военным и общественным формированиям, местонахождению таких подразделений, правоохранительных органов, военнослужащих АТО/ООС, добавили в ведомстве.

Командир боевой машины, как сообщается, надел на голову одного из задержанных мешок, завязал ему руки за спиной и наносил удары прикладом автомата по голове. После этого он поставил трех мужчин на колени и продолжил наносить им удары по разным частям тела и проводить их незаконный допрос. Российский военнослужащий производил выстрелы в направлении потерпевших, имитируя их казнь. По очереди он отводил задержанных граждан в подвал, где заставлял раздеться и искал на их телах символические татуировки, сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБ Украины в Киевской области, оперативное сопровождение – Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Дополнение 

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту «россии 24» евгению поддубному.

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