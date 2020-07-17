Катували праскою: на Житомирщині скоєно жорстокий розбійний напад

Подія сталася у місті Новоград-Волинський. Троє невстановлених чоловіків пробралися до приватного будинку, де напали на господаря (чоловік 1969 року народження). Його побили та зв’язали. Після чого зловмисники почали вимагати сказати їм, де зберігаються гроші та цінності, а коли чоловік відмовився - катували його. Грабіжники застосовували розпечену праску, а також порізали чоловікові вухо. Після чого відшукали у будинку гроші на суму близько 8 тисяч гривень.

З награбованим з місця події зникли.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі грабіжники змусили чоловіка віддати гроші, погрожуючи зґвалтуванням дружини.