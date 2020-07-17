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19 березня, 18:42 • 97675 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137060 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115809 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130174 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134663 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124235 перегляди

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Катували праскою: на Житомирщині скоєно жорстокий розбійний напад

Київ • УНН

 • 34657 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Житомирській області невідомі скоїли розбійний напад на будинок та катували господаря. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася у місті Новоград-Волинський. Троє невстановлених чоловіків пробралися до приватного будинку, де напали на господаря (чоловік 1969 року народження). Його побили та зв’язали. Після чого зловмисники почали вимагати сказати їм, де зберігаються гроші та цінності, а коли чоловік відмовився - катували його. Грабіжники застосовували розпечену праску, а також порізали чоловікові вухо. Після чого відшукали у будинку гроші на суму близько 8 тисяч гривень.

З награбованим з місця події зникли.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі грабіжники змусили чоловіка віддати гроші, погрожуючи зґвалтуванням дружини.

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