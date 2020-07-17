Пытали утюгом: в Житомирской области совершено жестокое разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Житомирской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом и пытали хозяина. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие случилось в городе Новоград-Волынский. Трое неустановленных мужчин проникли в частный дом, где напали на хозяина (мужчина 1969 года рождения). Его избили и связали. После чего злоумышленники потребовали сказать им, где хранятся деньги и ценности, а когда мужчина отказался - пытали его. Грабители применяли раскаленный утюг, а также порезали мужчине ухо. После чего нашли в доме деньги в сумме около 8 тысяч гривен.
С награбленным с места происшествия скрылись.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Напомним, в Одессе грабители заставили мужчину отдать деньги, угрожая изнасилованием жены.