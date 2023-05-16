Катрін Денев підтримала Україну на Каннському кінофестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Міжнародному Каннському кінофестивалі французька акторка Катрін Денев підтримала Україну, зачитавши вірш Лесі Українки “Надія”. Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак, пише УНН.
Цитата
“На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки "Надія" під час церемонії відкриття.
Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність”, - пише голова ОП.
Доповнення
Каннський міжнародний кінофестиваль цьогоріч триватиме з 16 по 27 травня.