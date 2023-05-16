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Катрін Денев підтримала Україну на Каннському кінофестивалі

Катрін Денев підтримала Україну на Каннському кінофестивалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. На Міжнародному Каннському кінофестивалі французька акторка Катрін Денев підтримала Україну, зачитавши вірш Лесі Українки “Надія”. Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата 

“На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки "Надія" під час церемонії відкриття. 

Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність”, - пише голова ОП. 

Доповнення 

Каннський міжнародний кінофестиваль цьогоріч триватиме з 16 по 27 травня.

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