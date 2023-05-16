Катрин Денев поддержала Украину на Каннском кинофестивале

Цитата

“На 76-м Международном Каннском кинофестивале непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" во время церемонии открытия.

Мир кино поддерживает наше государство. Мы очень благодарны за солидарность”, - пишет глава ОП.

Дополнение

Каннский международный кинофестиваль в этом году продлится с 16 по 27 мая.