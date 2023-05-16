Катрин Денев поддержала Украину на Каннском кинофестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На Международном Каннском кинофестивале французская актриса Катрин Денев поддержала Украину, зачитав стихотворение Леси Украинки “Надія”. Об этом сообщает председатель ОП Андрей Ермак, пишет УНН.
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“На 76-м Международном Каннском кинофестивале непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" во время церемонии открытия.
Мир кино поддерживает наше государство. Мы очень благодарны за солидарность”, - пишет глава ОП.
Дополнение
Каннский международный кинофестиваль в этом году продлится с 16 по 27 мая.