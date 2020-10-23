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Катмен Ломаченка назвав причини поразки українця у бою з Лопесом

Катмен Ломаченка назвав причини поразки українця у бою з Лопесом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Катмен ексчемпіона світу Василя Ломаченка Расс Абнер вважає головними причинами поразки українця в бою проти американця Теофімо Лопеса травму плеча та занадто велику різницю у габаритах, передає УНН з посиланням на "klitschko-brothers".

"План Ломаченка на бій був добре продуманий. Всі, хто дивилися цей поєдинок, бачили, що друга його половина відрізнялася від першої. Проблема полягала в тому, що "Лома" був пасивним в перших шести раундах і надавав мало тиску. Саме "Лома" опинився під пресингом, хоча все повинно було піти інакше", - наголосив катмен.

Абнер також відзначив вклад Лопеса, який за його словами має заслуговувати на визнання.

"Звичайно, частково в цьому винна травма. Можливо, Лома неохоче діяв ще через те, що Лопес - небезпечний і вибуховий, особливо на початку бою. Я розумію це, але, відверто кажучи, треба віддати Лопесу належне за нейтралізацію Ломаченко на старті бою. Він не дав "Ломі" робити те, що той хотів зробити. Хлопець заслуговує на визнання", - підсумував Абнер.

Як писав УНН, промоутер назвав можливих майбутніх суперників Ломаченка

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