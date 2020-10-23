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Катмен Ломаченко назвал причины поражения украинца в бою с Лопесом

Катмен Ломаченко назвал причины поражения украинца в бою с Лопесом

Киев  •  УНН

 • 21032 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Катмен экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Расс Абнер считает главными причинами поражения украинца в бою против американца Теофимо Лопеса травму плеча и слишком большую разницу в габаритах, передает УНН со ссылкой на "klitschko-brothers".

"План Ломаченко на бой был хорошо продуман. Все, кто смотрели этот поединок, видели, что вторая его половина отличалась от первой. Проблема заключалась в том, что "Лома" был пассивным в первых шести раундах и оказывал мало давления. Именно "Лома" оказался под прессингом, хотя все должно было пойти иначе", - подчеркнул катмен.

Абнер также отметил вклад Лопеса, который по его словам должен заслуживать признания.

"Конечно, отчасти в этом виновата травма. Возможно, Лома неохотно действовал из-за того, что Лопес - опасный и взрывной, особенно в начале боя. Я понимаю это, но, откровенно говоря, надо отдать Лопесу должное за нейтрализацию Ломаченко на старте боя. Он не дал "Ломе" делать то, что он хотел сделать. Парень заслуживает признания", - подытожил Абнер.

Как писал УНН, промоутер назвал возможных будущих соперников Ломаченко.

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