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Катерині Гандзюк надали держохорону – юрист

Катерині Гандзюк надали держохорону – юрист

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Виконуючій обов’язки керуючої справами Херсонської міської ради Катерині Гандзюк надали державну охорону. Про це повідомив юрист Масі Найєм в Facebook, передає УНН.

"Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. На даний момент їй надали таку охорону", - написав Найєм.

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Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом Гандзюк привезли до Київського опікового центру

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. У зв'язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя злочин перекваліфікували на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України. 

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