Справа MH17: суд в Нідерландах визнав Харченка, Дубинського та Гіркіна винними

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«Пулатов оголошений невинним по двох пунктах, за якими його було обвинувачено… Гіркін, Дубинській і Харченко визнаються винними», - сказав суддя.

Деталі

Під час зачитування вироку суддя зауважив, зокрема, що суд дійшов висновку про те, що росія мала ефективний контроль над східними територіями України влітку 2014 року. Так, суд вважає, що росія мала загальний контроль над так званою "днр".

Протягом 14 днів після винесення вироку сторони обвинувачення та захисту можуть оскаржити рішення суду.

Жоден з чотирьох обвинувачуваних у четвер не був присутній на засіданні суду.

Додамо також, що сьогодні, 17 листопада, - рівно 100 місяців з моменту катастрофи MH17 17 липня 2014 року.

Нагадаємо

Під час слухань у липні поточного року єдиний обвинувачений, представлений адвокатами у процесі, Олег Пулатов сказав останнє слово перед судом. Він заявив, що не визнає своєї провини у збитті пасажирського літака.

Раніше прокуратура Нідерландів оголосила запит на вирок, який вимагає для підсудних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка довічне ув'язнення.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.