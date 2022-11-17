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Дело MH17: суд в Нидерландах признал Харченко, Дубинского и Гиркина виновными

Дело MH17: суд в Нидерландах признал Харченко, Дубинского и Гиркина виновными

Киев • УНН

 • 480032 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Суд в Нидерландах пришел к выводу о том, что Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко виновны в действиях, приведших к крушению самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines и гибели 298 человек. Об этом заявил во время сегодняшнего заседания председательствующий судья Фредерик Стейнхаус, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

«Пулатов объявлен невиновным по двум пунктам, по которым он был обвинен… Гиркин, Дубинский и Харченко признаются виновными», - сказал судья.

Детали

При зачитывании приговора судья отметил, в частности, что суд пришел к выводу о том, что у россии был эффективный контроль над восточными территориями Украины летом 2014 года. Так, суд считает, что россия имела общий контроль над так называемой "днр". 

В течение 14 дней после вынесения приговора стороны обвинения и защиты могут оспорить решение суда.

Ни один из четырех обвиняемых в четверг не присутствовал на заседании суда.

Добавим также, что сегодня, 17 ноября, – ровно 100 месяцев с момента катастрофы MH17 17 июля 2014 года.

Напомним

Во время слушаний в июле текущего года единственный обвиняемый, представленный адвокатами в процессе, Олег Пулатов сказал последнее слово перед судом. Он заявил, что не признает своей вины в сбытии пассажирского самолета.

Ранее прокуратура Нидерландов объявила запрос на приговор, который требует для подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко пожизненное заключение.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбытии самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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