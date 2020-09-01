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Катастрофа лайнера МАУ: Україна днями підтвердить Ірану дати наступного раунду переговорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна найближчим часом підтвердить дати другого раунду переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ під Тегераном у січні цього року. Про це УНН повідомив заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Катастрофа лайнера МАУ: Україна днями підтвердить Ірану дати наступного раунду переговорів

“Ближчими днями дамо підтвердження запропонованих Іраном дат”, — сказав Єнін.

На уточнююче запитання про те, чи йдеться про переговори, заплановані 18-21 жовтня, він відповів: “Так”.

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що готовий до перемовин з Україною щодо компенсації за збитий літак МАУ, наступний раунд заплановано на жовтень.

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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