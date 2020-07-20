Катастрофа лайнера МАУ: Міжнародна група відреагувала на передачу "чорних скриньок" у Францію

"Ми вітаємо передачу бортових самописців рейсу PS752 до французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації. Цей крок є давно очікуваним, хоча й лише одним з кроків в напрямку завершення технічного розслідування", – йдеться в повідомленні.

У МЗС України у заяві нагадали про вимогу до Ірану провести повне, прозоре та незалежне технічне розслідування.

"Міжнародна група продовжуватиме наполегливу роботу задля забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості, включаючи виплату компенсацій сім’ям жертв цієї жахливої трагедії", – заявили в МЗС України.

Як раніше повідомляв УНН, французькі слідчі підтвердили, що Іран передав “чорні скриньки” зі збитого під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України”. У Франції вже почали з ними роботу, розшифровувати бортові самописці буде міжнародна комісія, до якої входять 20 фахівців.



Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково.