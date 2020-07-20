Катастрофа лайнера МАУ: у Франції почали роботу з "чорними скриньками" і показали фото

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації офіційно підтвердило доправлення "чорних скриньок" збитого під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України” для розшифровки до Франції, вказавши, що вже розпочалася робота з отриманими самописцями. Про це повідомило бюро у Twitter, оприлюднивши фото, передає УНН.

"Група фахівців Організації цивільної авіації Ірану (AAIB) прибула в Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) разом із реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катастрофа лайнера МАУ: Зеленський розповів про етапи розшифровки "чорних скриньок"

Вказано, що представники профільних відомств Франції та Ірану підписали угоду про технічну співпрацю з цього питання 4 липня.

Також зазначається, що робота з "чорними скриньками" розпочалася.

"Початок технічної роботи над мовним самописцем (CVR): візуальний огляд, оцінка та відкриття", - повідомили у Бюро.

Нагадаємо, французькі слідчі підтвердили, що Іран передав “чорні скриньки” зі збитого під Тегераном літака “Міжнародних авіаліній України”.

Як повідомлялося, розшифровувати бортові самописці буде міжнародна комісія, до якої входять 20 фахівців. Раніше іранська сторона повідомила, що передала Франції “чорні скриньки” збитого українського лайнера.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Start of the technical work on the Cockpit Voice Recorder (CVR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/WynR3ilU9u

— BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

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