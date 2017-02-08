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Катар щотижнево витрачає по півмільйону доларів на ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр фінансів Катару Алі Шаріф аль-Емаді розповів, скільки країна витрачає на підготовку до чемпіонату світу 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на видання IOL.

Катар щотижнево витрачає по півмільйону доларів на ЧС-2022

“Щоб підготувати країну до ЧС-2022, ми витрачаємо 500 мільйонів доларів кожного тижня. Катар хоче досягнути своєї мети, тому подібні витрати будуть ще впродовж трьох-чотирьох років. Це не тільки стадіони. Зараз будуються аеропорти, морські порти, залізниці, лікарні. Робиться все, щоб гості Катару відчували себе тут повністю комфортно. Загалом, країні потрібно 200 мільярдів доларів”, — зазначив міністр.

Однак міністр заперечив плани зробити змагання 2022 року найдорожчим чемпіонатом світу в історії.

Нагадаємо, що Катар виграв боротьбу за проведення Мундіалю-2022 у США, Республіки Кореї, Японії та Австралії.

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