Катар щотижнево витрачає по півмільйону доларів на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр фінансів Катару Алі Шаріф аль-Емаді розповів, скільки країна витрачає на підготовку до чемпіонату світу 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на видання IOL.
“Щоб підготувати країну до ЧС-2022, ми витрачаємо 500 мільйонів доларів кожного тижня. Катар хоче досягнути своєї мети, тому подібні витрати будуть ще впродовж трьох-чотирьох років. Це не тільки стадіони. Зараз будуються аеропорти, морські порти, залізниці, лікарні. Робиться все, щоб гості Катару відчували себе тут повністю комфортно. Загалом, країні потрібно 200 мільярдів доларів”, — зазначив міністр.
Однак міністр заперечив плани зробити змагання 2022 року найдорожчим чемпіонатом світу в історії.
Нагадаємо, що Катар виграв боротьбу за проведення Мундіалю-2022 у США, Республіки Кореї, Японії та Австралії.