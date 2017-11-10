Каталонська спікерка вийшла на волю під заставу у 150 тисяч євро

Зазначається, що залишаючи "Алькала-Меко", вона відмовилась спілкуватись з журналістами.

"Ми збираємось додому. З чистою совістю і впевненістю у тому, що ми діяли правильно: щоб гарантувати свободу вираження у (каталонському) парламенті, центрі національного суверенітету", - написала вона у Twitter невдовзі після свого звільнення.

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Згідно з умовами звільнення під заставу, Форкадель до судового засідання необхідно щотижня з'являтися в суді, також вона не має права залишати Іспанію, а її паспорт конфіскований судом.

Нагадаємо, 9 листопада, суд Іспанії взяв під варту на час судового розслідування спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом звільнення під заставу в 150 тис євро.