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Каталонська спікерка вийшла на волю під заставу у 150 тисяч євро

Каталонська спікерка вийшла на волю під заставу у 150 тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Спікерка парламенту Каталонії Карме Форкадель звільнена з-під варти. Вона залишила мадридську в'язницю "Алькала-Меко" після того, як її адвокат вніс за неї заставу у розмірі 150 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Зазначається, що залишаючи "Алькала-Меко", вона відмовилась спілкуватись з журналістами.

"Ми збираємось додому. З чистою совістю і впевненістю у тому, що ми діяли правильно: щоб гарантувати свободу вираження у (каталонському) парламенті, центрі національного суверенітету", - написала вона у Twitter невдовзі після свого звільнення.

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Згідно з умовами звільнення під заставу, Форкадель до судового засідання необхідно щотижня з'являтися в суді, також вона не має права залишати Іспанію, а її паспорт конфіскований судом.

Нагадаємо,  9 листопада, суд Іспанії взяв під варту на час судового розслідування спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом звільнення під заставу в 150 тис євро.

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