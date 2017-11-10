Каталонська спікерка вийшла на волю під заставу у 150 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Спікерка парламенту Каталонії Карме Форкадель звільнена з-під варти. Вона залишила мадридську в'язницю "Алькала-Меко" після того, як її адвокат вніс за неї заставу у розмірі 150 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Зазначається, що залишаючи "Алькала-Меко", вона відмовилась спілкуватись з журналістами.
"Ми збираємось додому. З чистою совістю і впевненістю у тому, що ми діяли правильно: щоб гарантувати свободу вираження у (каталонському) парламенті, центрі національного суверенітету", - написала вона у Twitter невдовзі після свого звільнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-лідери Каталонії направили скаргу до ЄСПЛ
Згідно з умовами звільнення під заставу, Форкадель до судового засідання необхідно щотижня з'являтися в суді, також вона не має права залишати Іспанію, а її паспорт конфіскований судом.
Нагадаємо, 9 листопада, суд Іспанії взяв під варту на час судового розслідування спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом звільнення під заставу в 150 тис євро.