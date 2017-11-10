Каталонская спикерка вышла на свободу под залог в 150 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Спикерка парламента Каталонии Карме Форкадель освобождена из-под стражи. Она оставила мадридскую тюрьму "Алькала-Меко" после того, как ее адвокат внес за нее залог в размере 150 тыс. евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Отмечается, что оставляя "Алькала-Меко", она отказалась общаться с журналистами.
"Мы собираемся домой. С чистой совестью и уверенностью в том, что мы действовали правильно: чтобы гарантировать свободу выражения в (каталонском - ред.) парламенте, центре национального суверенитета", - написала она в Twitter вскоре после своего освобождения.
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По условиям освобождения под залог, Форкадель в судебное заседание необходимо еженедельно появляться в суде, также она не имеет права покидать Испанию, а его паспорт конфискован судом.
Напомним, 9 ноября, суд Испании взял под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тыс евро.