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Каська планують повернути до Генпрокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Колишнього заступника Генерального прокурора України, Віталія Каська, який на сьогодні займається адвокатською діяльністю, планують повернути до ГПУ. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Каська планують повернути до Генпрокуратури

Наразі практично вирішене питання призначення Каська заступником Генпрокурора з міжнародних питань, тобто на посаду, яку ще нещодавно займав Євген Єнін і яка залишається вакантною після його звільнення у квітні поточного року.

Співрозмовник агентства також повідомив, що цілком ймовірно кандидатура Віталія Каська розглядатиметься у якості можливого претендента на посаду Генпрокурора, замість Юрія Луценка у разі, якщо ВР підтримає подання Президента на звільнення останнього з посади.

Наразі УНН намагається отримати коментар самого Віталія Каська або ж Генеральної прокуратури з приводу можливого призначення.

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Нагадаємо, Касько був призначений заступником Генпрокурора у травні 2014 року. Очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, яка зокрема розробила законопроект про створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

15 лютого 2016 року заступник Генерального прокурора України Віталій Касько подав у відставку, яку задовольнили того ж дня. У вже у квітні того ж року ГПУ повідомила Каську підозру в шахрайстві щодо отримання службових квартир. Врешті справа застопорилась, арешт з квартир був знятий.

Як повідомляв УНН, 11 червня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.

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