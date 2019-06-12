Каська планують повернути до Генпрокуратури

Наразі практично вирішене питання призначення Каська заступником Генпрокурора з міжнародних питань, тобто на посаду, яку ще нещодавно займав Євген Єнін і яка залишається вакантною після його звільнення у квітні поточного року.



Співрозмовник агентства також повідомив, що цілком ймовірно кандидатура Віталія Каська розглядатиметься у якості можливого претендента на посаду Генпрокурора, замість Юрія Луценка у разі, якщо ВР підтримає подання Президента на звільнення останнього з посади.



Наразі УНН намагається отримати коментар самого Віталія Каська або ж Генеральної прокуратури з приводу можливого призначення.



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Нагадаємо, Касько був призначений заступником Генпрокурора у травні 2014 року. Очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, яка зокрема розробила законопроект про створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.



15 лютого 2016 року заступник Генерального прокурора України Віталій Касько подав у відставку, яку задовольнили того ж дня. У вже у квітні того ж року ГПУ повідомила Каську підозру в шахрайстві щодо отримання службових квартир. Врешті справа застопорилась, арешт з квартир був знятий.



Як повідомляв УНН, 11 червня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.