Картину Модільяні виставили на аукціон з рекордною стартовою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Аукціонний будинок Sotheby’s виставляє на торги картину італійського художника Амедео Модільяні “Оголена, що лежить (на лівій стороні)”, написану в 1917 році. Картина вже встановила рекорд: стартова ціна за лот склала 150 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Робота Модільяні буде головним лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby’s, які пройдуть 14 травня.
До цього часу рекорд за стартовою ціною утримувала картина Пабло Пікассо “Алжирські жінки (версія О)”, написана в 1955 році. Експерти оцінили її вартість в 140 млн доларів, покупець в — 179 млн доларів. Початкова ціна може значно відрізнятися від кінцевої, картина “Спаситель світу” Леонардо да Вінчі оцінювалася в 100 млн доларів, проте пішла з молотка за 450 млн доларів в минулому році. Як писали ЗМІ, її покупцем виявився саудівський кронпринц.
Як повідомляв УНН, меню першого обіду на “Титаніку” продано за 140 тисяч доларів.