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Картину Модильяни выставили на аукцион с рекордной стартовой ценой

Киев • УНН

 • 14892 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Аукционный дом Sotheby’s выставляет на торги картину итальянского художника Амедео Модильяни “Лежащая обнаженная (на левой стороне)”, написанную в 1917 году. Картина уже установила рекорд: стартовая цена за лот составила 150 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Картину Модильяни выставили на аукцион с рекордной стартовой ценой

Работа Модильяни будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby’s, которые пройдут 14 мая.

К этому времени рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо “Алжирские женщины (версия О)”, написанная в 1955 году. Эксперты оценили ее стоимость в 140 млн долларов, покупатель в — 179 млн долларов. Начальная цена может значительно отличаться от конечной, картина “Спаситель мира” Леонардо да Винчи оценивалась в 100 млн долларов, однако ушла с молотка за 450 млн долларов в прошлом году. Как писали СМИ, ее покупателем оказался саудовский кронпринц.

Как сообщал УНН, меню первого обеда на “Титанике” продано за 140 000 долларов.

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