Картину Модильяни выставили на аукцион с рекордной стартовой ценой

Работа Модильяни будет главным лотом на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby’s, которые пройдут 14 мая.

К этому времени рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо “Алжирские женщины (версия О)”, написанная в 1955 году. Эксперты оценили ее стоимость в 140 млн долларов, покупатель в — 179 млн долларов. Начальная цена может значительно отличаться от конечной, картина “Спаситель мира” Леонардо да Винчи оценивалась в 100 млн долларов, однако ушла с молотка за 450 млн долларов в прошлом году. Как писали СМИ, ее покупателем оказался саудовский кронпринц.

Как сообщал УНН, меню первого обеда на “Титанике” продано за 140 000 долларов.