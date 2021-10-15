Карасьов: аеропорт "Дніпро" з довгобуду перетворюється в мегааеробудівництво завдяки DCH і Онур

Нагадаємо, що будівництво аеропорту в Дніпрі раніше затягувалося через проблеми з вибором підрядника для виконання робіт на аеродромі, який знаходиться у держвласності і фінансується з державного бюджету. У недавньому тендері перемогла турецька компанія Онур.

Згідно з інформацією, розкритою 17 вересня на майданчику електронних торгів Prozorro, Онур побудує в Дніпрі 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон та інше оснащення за 5,64 млрд. грн. бюджетного фінансування. Приватні інвестиції Олександра Ярославського заплановані в розмірі 2,7 млрд. грн. Його група DCH виконала значну частину робіт з будівництва пасажирського терміналу та адміністративно-побутового терміналу і вже приступила до будівництва віп-терміналу.

“Ярославський вніс ясність у терміни — кінець 2022 року, майже рік залишився до завершення. Це вже не довгобуд, прогрес очевидний — майже 30% загального обсягу робіт на основному терміналі виконано”, — прокоментував Карасьов хід робіт за проектом.

Експерт назвав співпрацю DCH і Онур по дніпровському аеропорту “прекрасною новиною”. “Уже зараз очевидно, що компанія Ярославського буде працювати в щільній, тісній і продуктивній зв’язці з Онур. По суті, ми зараз спостерігаємо початокмегааеробудівництва, яке будуть вести дві серйозні відповідальні компанії, одна з яких побудувала до Євро-2012 і вже 10 років експлуатує прекрасний аеропорт у Харкові. Я сам неодноразово літав через цей аеропорт — сучасний, європейського типу. Тому впевнений, що те ж саме буде в Дніпрі — це прекрасна новина для дніпрян, гостей міста і всіх українців. Компанії Олександра Ярославського завжди виконували всі свої контрактні та інвестиційні зобов’язання вчасно, в строк і якісно”, — вважає Вадим Карасьов.

Як повідомляють дніпровські ЗМІ, Онур приступить до будівельних робіт на аеродромі Міжнародного аеропорту “Дніпро” вже на початку наступного тижня.