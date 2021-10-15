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Карасев: аэропорт "Днепр" из долгостроя превращается в мегааэростройку благодаря DCH и Онур

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Судьба Международного аэропорта “Днепр” прояснилась и выглядит оптимистично благодаря тому, что проектом занимаются DCH и Онур. Так прокомментировал перспективы проекта директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев вчерашнее заявление владельца и президента DCH Александра Ярославского о том, что днепровский аэропорт достроят до конца 2022 года.

Напомним, что строительство аэропорта в Днепре ранее затягивалось из-за проблем с выбором подрядчика для выполнения работ на аэродроме, который находится в госсобственности и финансируется из государственного бюджета. В недавнем тендере победила турецкая компания Онур.

Согласно информации, раскрытой 17 сентября на площадке электронных торгов Prozorro, Онур построит в Днепре 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и прочее оснащение за 5,64 млрд. грн. бюджетного финансирования. Частные инвестиции Александра Ярославского запланированы в размере 2,7 млрд. грн. Его группа DCH выполнила значительную часть работ по строительству пассажирского терминала и административно-бытового терминала и уже приступила к строительству вип-терминала.

“Ярославский внес ясность в сроки — конец 2022 года, почти год остался до завершения. Это уже не долгострой, прогресс очевиден — почти 30% общего объема работ на основном терминале выполнено”, — прокомментировал Карасев ход работ по проекту.

Эксперт назвал сотрудничество DCH и Онур по днепровскому аэропорту “прекрасной новостью”. “Уже сейчас очевидно, что компания Ярославского будет работать в плотной, тесной и продуктивной связке с Онур. По сути, мы сейчас наблюдаем начало мегааэростройки, которую будут вести две серьезные ответственные компании, одна из которых построила к Евро-2012 и уже 10 лет эксплуатирует прекрасный аэропорт в Харькове. Я сам неоднократно летал через этот аэропорт — современный, европейского типа. Поэтому уверен, что то же самое будет в Днепре — это прекрасная новость для днепрян, гостей города и всех украинцев. Компании Александра Ярославского всегда выполняли все свои контрактные и инвестиционные обязательства вовремя, в срок и качественно”, — считает Вадим Карасев.

Как сообщают днепровские СМИ, Онур приступит к строительным работам на аэродроме Международного аэропорта “Днепр” уже в начале следующей недели.

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