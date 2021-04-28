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Карантинні 8 тисяч: заявників на допомогу вже майже удвічі більше, ніж розрахували грошей

Карантинні 8 тисяч: заявників на допомогу вже майже удвічі більше, ніж розрахували грошей

Київ • УНН

 • 20949 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уже понад 300 тис. підприємців та найманих працівників з "червоних" карантинних зон подали заявку на отримання одноразової державної допомоги у 8 тисяч гривень - а грошей у Держбюджеті розрахували лише на 175 тисяч осіб. "Додаткові" гроші обіцяють знайти, а наразі перші виплати вже спрямовані на рахунки заявників - загалом 200 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінекономіки.

Цитата:

"Станом на 28 квітня понад 300 тис. підприємців та найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, вже подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Крім того, перші виплати вже спрямовані на рахунки заявників", - повідомили у Мінекономіки.

Деталі

Зазначається, що вже починають отримувати допомогу "ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми".

"Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони”, - зазначив голова Мінекономіки Ігор Петрашко.

Передбачені у Держбюджеті гроші

За даними Мінфіну, загалом очікується, що послугою скористаються 175 тис. громадян. На виплату цієї допомоги у поточному році з Державного бюджету було спрямовано 1,4 млрд гривень.

Допомога з місцевих бюджетів

Щоб отримати додаткові виплати з місцевого бюджету у "червоних" зонах у разі відповідного рішення місцевої ради, окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно. Достатньо реєстрації в додатку “Дія”. Далі Мінцифри у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає місцевим органам переліки застрахованих осіб. Ті, своє чергою, визначають, хто отримає допомогу.

Що було раніше

З 19 квітня 2021 року розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги від держави для підприємців та найманих працівників, які постраждали від жорстких обмежень "червоних" карантинних зон.

Критика

ФОПи вважають карантинні 8 тисяч дискредитацією підприємців, від яких більше шкоди, аніж допомоги.

У підприємців кажуть: наразі багато хто навіть у маленьких населених пунктах, яким ці 8 тис. грн можуть допомогти, — не мають змоги їх отримати. Наприклад, у місті Києві — офіційно була "помаранчева" зона, а місцева влада ввела "червону" зону — відповідно підприємці вже не потрапляють у перелік потенційних претендентів на допомогу. Така сама ситуація, як зазначали у бізнес-колах, була у Львові та інших регіонах — Кабінет міністрів увів "помаранчеву" зону, а деякі гарячі очільники ввели "червону" зону.

Доповнення

Минулого року також діяла така допомога для бізнесу. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви.

Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.

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