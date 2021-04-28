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Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег

Киев  •  УНН

 • 20946 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Уже более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников с "красных" карантинных зон подали заявку на получение единовременного государственного пособия в 8 тысяч гривен - а денег в госбюджете рассчитали только на 175 тысяч человек. "Дополнительные" деньги обещают найти, а пока первые выплаты уже направлены на счета заявителей - всего 200 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономики.

Цитата:

"По состоянию на 28 апреля более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, уже подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, первые выплаты уже направлены на счета заявителей", - сообщили в Минэкономики.

Детали

Отмечается, что уже начинают получать помощь "те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы".

"Первые 200 млн гривен уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красные" зоны", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Предусмотренные в Госбюджете деньги

По данным Минфина, в общем ожидается, что услугой воспользуются 175 тыс. граждан. На выплату этого пособия в текущем году из Государственного бюджета было направлено 1,4 млрд гривен.

Помощь из местных бюджетов

Чтобы получить дополнительные выплаты из местного бюджета в "красных" зонах в случае соответствующего решения местного совета, отдельное заявление на эту помощь подавать не нужно. Достаточно регистрации в приложении "Дия". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам перечни застрахованных лиц. Те, в свою очередь, определяют, кто получит помощь.

Что было ранее

С 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тысяч единовременной материальной помощи от государства для предпринимателей и наемных работников, пострадавших от жестких ограничений "красных" карантинных зон.

Критика

ФЛП считают карантинные 8 тысяч дискредитацией предпринимателей, от которых больше вреда, чем помощи.

У предпринимателей говорят: сейчас многие даже в маленьких населенных пунктах, которым эти 8 тыс. грн могут помочь, - не имеют возможности их получить. Например, в городе Киеве - официально была "оранжевая" зона, а местные власти ввели "красную" зону - соответственно предприниматели уже не попадают в перечень потенциальных претендентов на помощь. Такая же ситуация, как отмечали в бизнес-кругах, была во Львове и других регионах - Кабинет министров ввел "оранжевую" зону, а некоторые горячие головы ввели "красную" зону.

Дополнение

В прошлом году также действовала такая помощь для бизнеса. Согласно опросу, тогда лишь 36% опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления.

Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тыс. гривен поможет компенсировать их убытки от внедрения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.

Среди тех, кому не удалось получить помощь, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭДу, которым она выплачивалась. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% - из-за технических проблем с платформой "Дия", среди других причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.

Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи в 8 тыс. грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2,0 млрд гривен.

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