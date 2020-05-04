Карантин позитивно вплинув на криміногенну обстановку - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні карантин позитивно вплинув на криміногенну обстановку. Реєстрація вчинення тяжких тілесних ушкодження зменшилася на 68%, також на 50% зменшилася кількість пограбувань. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Реєстрація окремих видів злочинів під час карантину: умисні вбивства зменшилися на 36%, тяжкі тілесні ушкодження на 68%, на 30% зменшилися розбої, на 50% пограбування, крадіжки - на 41%, шахрайство, хуліганство…все зменшилося", - розповів Аваков.
Нагадаємо, з 18 березня по 7 квiтня на Кiровоградщинi полiцейськi задокументували 49 фактiв вчинення домашнього насильства.