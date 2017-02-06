Капрала Ужгородської поліції викрили на збуті наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Закарпатті правоохоронці викрили при збуті наркотиків групу із чотирьох чоловіків, до якої увійшов працівник Ужгородського відділу поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Попередньо встановлено, що затриманий капрал поліції отримав наркотичний засіб — метамфетамін на суму 2,5 тис. грн для подальшого збуту.
Наразі усіх учасників групи затримано, проводяться першочергові слідчі дії в рамках ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, сім’ю наркоторговців затримала полтавська поліція.