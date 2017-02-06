Капрала Ужгородской полиции уличили в сбыте наркотиков

Предварительно установлено, что задержанный капрал полиции получил наркотическое средство - метамфетамин на сумму 2,5 тыс. грн для дальнейшего сбыта.

Сейчас все участники группы задержаны, проводятся первоочередные следственные действия в рамках ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные по предварительному сговору группой лиц наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, семью наркоторговцев задержала полтавская полиция.