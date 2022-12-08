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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи: Данілов різко відповів на заяви Меркель про переговори

Капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи: Данілов різко відповів на заяви Меркель про переговори

Київ • УНН

 • 2345150 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов різко відповів колишній канцлерці Німеччині Ангелі Меркель на її припущення щодо завершення війни України та рф за столом переговорів і зазначив, що "капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи", передає УНН.

Цитата

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи", - написав Данілов у Twitter.

Секретар РНБО також нагадав, що Меркель брала участь в "мінських угодах" і "результати відомі".

Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи.
Р.S. Пані брала участь в «мінських угодах», результати відомі. pic.twitter.com/bvLlp9NQFJ

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022

Нагадаємо

Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.

Раніше

На саміті G20 президент України Володимир Зеленський представив формулу світу з десяти пунктів, яка включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України.

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