Капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи: Данілов різко відповів на заяви Меркель про переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов різко відповів колишній канцлерці Німеччині Ангелі Меркель на її припущення щодо завершення війни України та рф за столом переговорів і зазначив, що "капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи", передає УНН.
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"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи", - написав Данілов у Twitter.
Секретар РНБО також нагадав, що Меркель брала участь в "мінських угодах" і "результати відомі".
Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи.
Р.S. Пані брала участь в «мінських угодах», результати відомі. pic.twitter.com/bvLlp9NQFJ
Нагадаємо
Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.
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