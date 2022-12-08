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Капитуляцию путина можно принять и стоя: Данилов резко ответил на заявления Меркель о переговорах

Киев • УНН

 • 2345148 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов резко ответил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель на ее предположение о завершении войны Украины и россии за столом переговоров и отметил, что "капитуляцию путина можно принять и стоя", передает УНН.

Цитата

"Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию путина можно принять и стоя", – написал Данилов в Twitter.

Секретарь СНБО также напомнил, что Меркель принимала участие в "минских соглашениях" и "результаты известны".

Чтобы завершить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию путина можно принять и стоя.
Р.S. Дамы участвовала в «минских соглашениях», результаты известны. pic.twitter.com/bvLlp9NQFJ

—Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022

Напомним

Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.

Ранее

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

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