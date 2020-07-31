В Очакові капітана судна з Саудівської Аравії оштрафували на близько 2,8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У порту Очакова оштрафували капітана судна з Саудівської Аравії на майже 2,8 млн грн через незадекларовану валюту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"Незадекларовані 106 тисяч доларів виявили прикордонники в одній з кают під час оформлення у порту Очакова судна, яке прибуло з Саудівської Аравії. Про знахідку прикордонники повідомили представників Чорноморської митниці, які вилучили кошти" – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на капітана судна складено протокол за ст.472 МКУ "Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення" та наклали штраф на суму 2 784 608 грн.
Як повідомляв УНН, в Україні накладено арешти на 18 суден, які заходили у порти окупованого Криму.