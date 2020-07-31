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19 березня, 18:42 • 45316 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 98418 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 100832 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116505 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123035 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 119981 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155492 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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В Очакові капітана судна з Саудівської Аравії оштрафували на близько 2,8 млн грн

В Очакові капітана судна з Саудівської Аравії оштрафували на близько 2,8 млн грн

Київ • УНН

 • 16801 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У порту Очакова оштрафували капітана судна з Саудівської Аравії на майже 2,8 млн грн через незадекларовану валюту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Незадекларовані 106 тисяч доларів виявили прикордонники в одній з кают під час оформлення у порту Очакова судна, яке прибуло з Саудівської Аравії. Про знахідку прикордонники повідомили представників Чорноморської митниці, які вилучили кошти" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на капітана судна складено протокол за ст.472 МКУ "Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення" та наклали штраф на суму 2 784 608 грн.

Як повідомляв УНН, в Україні накладено арешти на 18 суден, які заходили у порти окупованого Криму.

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