В Очакове капитана судна из Саудовской Аравии оштрафовали на около 2,8 млн грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 22180 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100988 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105875 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132500 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110268 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130784 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101957 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104401 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102048 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Очакове капитана судна из Саудовской Аравии оштрафовали на около 2,8 млн грн

В Очакове капитана судна из Саудовской Аравии оштрафовали на около 2,8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16798 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В порту Очакова оштрафовали капитана судна из Саудовской Аравии на почти на 2,8 млн грн за незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Незадекларированные 106 тысяч долларов обнаружили пограничники в одной из кают при оформлении в порту Очакова судна, прибывшего из Саудовской Аравии. О находке пограничники сообщили представителям Черноморской таможни, которые изъяли средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на капитана судна составлен протокол по ст.472 ТКУ "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения" и наложили штраф на сумму 2 784 608 грн.

Как сообщал УНН, в Украине наложены аресты на 18 судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма.

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