В Очакове капитана судна из Саудовской Аравии оштрафовали на около 2,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В порту Очакова оштрафовали капитана судна из Саудовской Аравии на почти на 2,8 млн грн за незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Незадекларированные 106 тысяч долларов обнаружили пограничники в одной из кают при оформлении в порту Очакова судна, прибывшего из Саудовской Аравии. О находке пограничники сообщили представителям Черноморской таможни, которые изъяли средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на капитана судна составлен протокол по ст.472 ТКУ "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения" и наложили штраф на сумму 2 784 608 грн.
Как сообщал УНН, в Украине наложены аресты на 18 судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма.