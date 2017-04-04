Капітан збірної України з баскетболу отримав травму

У "бігмена" пошкодження зв’язок лівого коліна. Попереднє обстеження виявило наявність рідини. Найближчим часом буде проведено ретельне обстеження, яке встановить ступінь складності травми та час відновлення.

Варто відзначити, що "Авеліно" без К.Фесенка поступився у матчі Серії А півфіналісту Ліги чемпіонів і одному із конкурентів за перші місця в Італії "Венеції" - 75:78. Наразі "Венеція" друга в турнірній таблиці, а "Авеліно" з 15 перемогами і 10 поразками на 3-му щаблі.

Відзначимо, що раніше травмувався інший центровий збірної України та іспанської "Валенсії" В'ячеслав Кравцов, котрий вибув приблизно на три місяці.

Додамо, що наприкінці літа національна збірна України стартує в фінальному турнірі Євробаскета-2017.

Як повідомляв УНН, баскетболіст К.Фесенко допоміг "Авелліно" одержав 15-ту перемогу.