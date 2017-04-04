Капитан сборной Украины по баскетболу получил травму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Капитан сборной Украины центровой Кирилл Фесенко травмировался накануне на тренировке в составе своего клуба итальянского "Авелино", информирует сайт итальянцев, передает УНН.
У "бигмена" повреждение связок левого колена. Предварительное обследование выявило наличие жидкости. В ближайшее время будет проведено тщательное обследование, которое установит степень сложности травмы и время восстановления.
Стоит отметить, что "Авелино" без К.Фесенка уступил в матче Серии А полуфиналисты Лиги чемпионов и одному из конкурентов за первые места в Италии "Венеции" - 75:78. Сейчас "Венеция" вторая в турнирной таблице, а "Авелино" с 15 победами и 10 поражениями на 3-м ступени.
Отметим, что ранее травмировался другой центровой сборной Украины и испанской "Валенсии" Вячеслав Кравцов, который выбыл примерно на три месяца.
Добавим, что в конце лета национальная сборная Украины стартует в финальном турнире Евробаскета-2017.
Как сообщал УНН, баскетболист К.Фесенко помог "Авеллино" получил 15-ю победу .