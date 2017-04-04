Капитан сборной Украины по баскетболу получил травму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46612 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103987 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159862 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118021 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104631 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103658 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154452 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Капитан сборной Украины по баскетболу получил травму

Капитан сборной Украины по баскетболу получил травму

Киев  •  УНН

 • 10004 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Капитан сборной Украины центровой Кирилл Фесенко травмировался накануне на тренировке в составе своего клуба итальянского "Авелино", информирует сайт итальянцев, передает УНН.

У "бигмена" повреждение связок левого колена. Предварительное обследование выявило наличие жидкости. В ближайшее время будет проведено тщательное обследование, которое установит степень сложности травмы и время восстановления.

Стоит отметить, что "Авелино" без К.Фесенка уступил в матче Серии А полуфиналисты Лиги чемпионов и одному из конкурентов за первые места в Италии "Венеции" - 75:78. Сейчас "Венеция" вторая в турнирной таблице, а "Авелино" с 15 победами и 10 поражениями на 3-м ступени.

Отметим, что ранее травмировался другой центровой сборной Украины и испанской "Валенсии" Вячеслав Кравцов, который выбыл примерно на три месяца.

Добавим, что в конце лета национальная сборная Украины стартует в финальном турнире Евробаскета-2017.

Как сообщал УНН, баскетболист К.Фесенко помог "Авеллино" получил 15-ю победу .

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