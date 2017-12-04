Капітан збірної України став найрезультативнішим гравцем БК "Ескішехір" у грі чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов провів найрезультативніший поєдинок в чемпіонаті Туреччини і допоміг своєму БК “Ескішехір” здобути чергову перемогу, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату Туреччини з баскетболу.
Кравцов провів на паркеті 26:46 хвилин ігрового часу у протистоянні із “Бюйюкчекмедже” і допоміг своєму колективу виграти — 79:72.
Протягом ігрового часу Кравцов продемонстрував максимальний відсоток влучань з гри 5/5 — двоочкові при 4/5 штрафних.
Загалом він набрав 14 очок, що є повторенням найкращого результату центрового в нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини.
Окрім того, в активі нашого земляка 4 підбирання, 2 результативні передачі, 1 блок-шот при 2 втратах і 2 персональних зауваженнях.
Додамо також, клуб Кравцова має 6 перемог в 9-ти матчах і посідає 5-й із 16 позицій в турнірній таблиці.