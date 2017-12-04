Капитан сборной Украины стал самым результативным игроком БК "Эскишехир" в игре чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов провел самый результативный поединок в чемпионате Турции и помог своему БК “Эскишехир” получить очередную победу, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Турции по баскетболу.
Кравцов провел на паркете 26:46 минут игрового времени в противостоянии с “Бюйюкчекмедже” и помог своему коллективу выиграть — 79:72.
В течение игрового времени Кравцов продемонстрировал максимальный процент попаданий с игры 5/5 — двухочковые при 4/5 штрафных.
В целом он набрал 14 очков, что является повторением лучшего результата центрового в нынешнем сезоне чемпионата Турции.
Кроме того, в активе нашего земляка 4 подбора, 2 результативные передачи, 1 блок-шот при 2 потерях и 2 персональных замечаниях.
Добавим также, клуб Кравцова имеет 6 побед в 9-ти матчах и занимает 5-й из 16 позиций в турнирной таблице.