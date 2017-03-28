Капітан збірної України став найрезультативнішим баскетболістом 24 туру чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Результативна гра українського центрового Кирила Фесенка не врятувала від поразки “Авелліно” в матчі чемпіонату Італії (Серія А) проти “Бріндізі”, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату Італії.
Команда капітана збірної України несподівано поступилася з рахунком 74:94, а К.Фесенко, вийшовши в старті, за 29 хвилин записав до активу 28 очок (13/16 двоочкових, 2/7 штрафних), 9 підбирань (6 в атаці) і 1 блок-шот.
Зауважимо, що “бігмен” оновив найкращий особистий показник в сезоні за набраними очками в окремо взятій грі. Раніше К.Фесенко набирав 25 пунктів в груповому етапі Ліги чемпіонів проти литовського “Ювентуса”, а в Серії А кращим показником для капітана збірної України було протистояння з “Міланом” в якому гравець здобув 22 бали.
Відзначимо, що К.Фесенко також став найбільш результативним гравцем 24 туру італійської Серії А.
Додамо також, після цієї поразки “Авелліно” займає 3 позицію в Серії А з 15 перемогами в 24 матчах.