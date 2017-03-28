Капитан сборной Украины стал самым результативным баскетболистом 24 тура чемпионата Италии

Команда капитана сборной Украины неожиданно уступила со счетом 74:94, а К.Фесенко, выйдя в старте, за 29 минут записал в актив 28 очков (13/16 двухочковых, 2/7 штрафных), 9 подборов (6 в атаке) и 1 блок-шот.

Заметим, что "бигмен" обновил лучший личный показатель в сезоне по набранным очкам в отдельно взятой игре. Ранее К.Фесенко набирал 25 пунктов в групповом этапе Лиги чемпионов против литовского "Ювентуса", а в Серии А лучшим показателем для капитана сборной Украины было противостояние с "Миланом" в котором игрок получил 22 балла.

Отметим, что К.Фесенко также стал самым результативным игроком 24 тура итальянской Серии А.

Добавим также, после этого поражения "Авеллино" занимает 3 позицию в Серии А с 15 победами в 24 матчах.