Капитан сборной Украины стал самым результативным баскетболистом 24 тура чемпионата Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Результативная игра украинского центрового Кирилла Фесенко не спасла от поражения "Авеллино" в матче чемпионата Италии (Серия А) против "Бриндизи", сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Италии.
Команда капитана сборной Украины неожиданно уступила со счетом 74:94, а К.Фесенко, выйдя в старте, за 29 минут записал в актив 28 очков (13/16 двухочковых, 2/7 штрафных), 9 подборов (6 в атаке) и 1 блок-шот.
Заметим, что "бигмен" обновил лучший личный показатель в сезоне по набранным очкам в отдельно взятой игре. Ранее К.Фесенко набирал 25 пунктов в групповом этапе Лиги чемпионов против литовского "Ювентуса", а в Серии А лучшим показателем для капитана сборной Украины было противостояние с "Миланом" в котором игрок получил 22 балла.
Отметим, что К.Фесенко также стал самым результативным игроком 24 тура итальянской Серии А.
Добавим также, после этого поражения "Авеллино" занимает 3 позицию в Серии А с 15 победами в 24 матчах.