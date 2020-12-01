Капітан збірної України підбила підсумок стартового етапу Кубка світу з біатлону

У перших гонках нового сезону, який стартував у фінському Контіолахті, спортсмени української збірної двічі потрапляли в десятку найкращих. Автором одного з таких результатів стала Олена Підгрушна.

“Напевно, я не бачила у своєму житті ще жодного спортсмена, який би, фінішувавши на 50-му місці, був цим дуже задоволений. Звичайно, я не можу знати, що відбувається в голові у кожного, але мені, наприклад, вчорашній день також важко дався. Ми багато аналізували гонку з тренером і прийшли нарешті до спільної думки з приводу результату в індивідуальній гонці, і того, над чим і як далі працювати. Однак сезон тільки починається. Я добре бачила, як команда працювала, яку роботу виконували спортсмени, і особисто я вірю в наступні високі результати”, — наголосила Підгрушна.

Додамо, що 3-го грудня етап Кубка світу продовжиться двома спринтерськими гонками.