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Капитан сборной Украины подвела итог стартового этапа Кубка мира по биатлону

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная поделилась впечатлениями от старта нового сезона, передает УНН со ссылкой на сайт “biathlon.com.ua”.

В первых гонках нового сезона, который стартовал в финском Контиолахти, спортсмены украинской сборной дважды попадали в десятку лучших. Автором одного из таких результатов стала Елена Пидгрушная.

“Наверное, я не видела в своей жизни еще ни одного спортсмена, который бы, финишировав на 50-м месте, был этим очень доволен. Конечно, я не могу знать, что происходит в голове у каждого, но мне, например, вчерашний день также трудно дался. Мы много анализировали гонку с тренером и пришли наконец к общему мнению по поводу результата в индивидуальной гонке, и того, над чем и как дальше работать. Однако сезон только начинается. Я хорошо видела, как команда работала, какую работу выполняли спортсмены, и лично я верю в последующие высокие результаты”, — отметила Пидгрушная.

Добавим, что 3 декабря этап Кубка мира продолжится двумя спринтерскими гонками.

Украинские Национальные Новости

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