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Капітан затонулого в Міссурі судна сказав пасажирам не надягати рятувальні жилети - ЗМІ

Капітан затонулого в Міссурі судна сказав пасажирам не надягати рятувальні жилети - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20691 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Капітан прогулянкового судна, яке затонуло на озері Тейбл-Рок в штаті Міссурі в четвер, сказав пасажирам, що немає необхідності надягати рятувальні жилети. Про це розповіла в п’ятницю телекомпанії Fox одна з тих, хто врятувався, Тіа Коулмен, яка втратила в трагедії дев’ятьох родичів, інформує УНН.

За її словами, капітан сказав їм, що “не потрібно напружуватися і надягати рятувальні жилети — вони вам не знадобляться”, тому ніхто з членів її сім’ї не зробив цього. Коулмен висловила впевненість в тому, що загиблих було б набагато менше, якби пасажири не дотрималися його поради, так як в критичний момент люди просто не встигли надіти жилети.

“У мене дуже важко на серці. З 11 чоловік тільки двоє з нас вижили — я і мій племінник, — поділилася Коулмен. — Я втратила всіх своїх дітей”.

Прогулянковий човен-амфібія затонув на озері Тейбл-Рок в четвер увечері через буревій. Швидкість поривів вітру досягала 26 м / с, а хвилі переливалися через низькі борти судна. В результаті трагедії загинули 17 з більш ніж 30 осіб, які перебували на борту.

Розслідуванням трагедії займаються експерти Національного управління безпеки на транспорті, Берегова охорона США і поліція штату Міссурі. Як повідомила телекомпанія CNN, на судні раніше були виявлені неполадки з двигуном.

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